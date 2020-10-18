تطير أنت في العالي ما نوصلك ياغالي.. صفحة الأهلي تتغزل في الشناوي

"تطير أنت في العالي ما نوصلك يا غالي".. هكذا تغزلت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر في محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عقب مباراة الوداد والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة. وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء بشكل رائع من المغربي بديع أووك ليواصل الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب منذ بداية الموسم. ويستعرض دوت الخليج أبرز أرقام اللاعب هذا الموسم من خلال السطور التالية:. - تصدى محمد الشناوي لـ4 ضربات جزاء في آخر 7 مباريات -حقق الشناوي هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف إكرامي القياسي كأكثر حارس يخرج شباكه نظيفة في الدوري -لعب الشناوي في شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه مرة -لعب الشناوي هذا الموسم في كل المسابقات 41 مباراة وحافظ علي نظافة شباكه في 30 منها -صنع محمد الشناوي هدفا للأهلي في شباك الجونة -استقبل الشناوي هذا الموسم 13 هدفا فقط ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي مع نادي الوداد المغربي يوم الجمعة القادم ، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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