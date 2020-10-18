شاهد.. كواليس وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز على الوداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى مطار القاهرة اليوم، بعد رحلة استغرقت قرابة خمس ساعات.
ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة ميستو موسيماني لاعبيه راحة سلبية اليوم على أن يبدأ في العودة للتدريبات بشكل تدريجي لمواجهة الإياب بدءًا من غد.
ونجحت إدارة الأهلي في نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل إلى استاد القاهرة بدلًا من ملعب الجيش المصري ببرج العرب.
وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن إدارة الأهلي نجحت في نقل المباراة لتقام بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الدولة في تسهيل مهمة الفرق المصرية بالبطولات القارية وخاصة الأهلي.
وأضاف أن ناديه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
وعزف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيمفونية رائعة في ملعب محمد الخامس بالمغرب، وفاز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
قدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62.
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