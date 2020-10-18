أهم مباريات اليوم السبت.. النتائج والترتيب

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محمد سياف - ابو ظبي - نتائج مباريات اليوم من الدوري الانجليزي عرفت الجولة الخامسة من مباريات كرة القدم للدوري الانجليزي الممتاز (البريمرليغ) تعادل كل من ليفربول مع مضيفه ايفرتون بنتيجة 2-2 وحمل الهدف الثاني توقيع الدولي المصري محمد صلاح. من جانب آخر انتهت مباراة تشلسي و ساوث هامبتون بالتعادل (3-3) ، فيما حقق مانشتر سيتي فوزه على حساب ارسنال بنتيجة 1-0 ليرتفع رصيده الى سبع نقاط في المركز التاسع، ولم يختلف الامر مع مانشستر يونايتد الذي انهى مباراته بالرباعية ضد نيوكاسل يونايتد ليرتفع رصيده الى ست نقاط في المركز 14. وبذلك يكون الترتيب الوقتي للبطولة كالتالي: 1-ايفرتون 2-ليفربول 3-استون فيلا 4-ارسنال نتائج مباريات اليوم من الدوري الاسباني أما عن نتائج أهم مباريات الليغا الاسبانية فقد نال ريال مدريد هزيمة قاسية من النادي حديث العهد في الرابطة الاولى قاديش بنتيجة 0-1 والتي زادت سخط الجمهور الملكي على زيدان، تجدر الاشارة الى ان ريال مدريد تجمد رصيده في 10 نقاط في المركز الاول، أما عن غريمه التقليدي برشلونة فقد تلقى هو الاخر هزيمة مؤلمة من خيتافي ب 0-1 لتزيد من تعقيد الوضع داخل أسوار النادي الذي يعرف بالفعل مشاكل جمة . وهذا الترتيب لليغا: 1-ريال مدريد 2-خيتافي 3-قاديش 4-غرانادا نتائج مباريات اليوم من الدوري الإيطالي وفي الدوري الايطالي تغلب نابولي على منافسه اتلانتا بنتيجة 4-1، كما حقق ميلان الفوز على انتر ميلان في الدربي بهدفين حملا توقيع زلاتان ابراهيموفيتش، أما عن يوفنتوس فقد خرج بالتعادل الايجابي 1-1 ضد كروتني ليكون الترتيب كالتالي : 1-ميلان 2-اتلانتا 3-نابولي 4-يوفنتوس نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي وفي مايتعلق بدوري ابطال افريقيا لحساب النصف النهائي لمباراة الذهاب فقد اكتسح نادي الاهلي المصري نظيره الوداد الرياضي المغربي بثنائية حملت توقيع كل من محمد مجدي افشة وعلي معلول بركلة جزاء، ومن المقرر أن تقام مباراة الاياب يوم 23 من نفس الشهر . ولمعرفة مباريات اليوم تفضل بالدخول علي الرابط التالي: misr5.com/matches-today

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