الزمالك يتحدى الرجاء في مواجهة نارية بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الليلة

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل.

ويفقتد الزمالك لأبرز نجومه في مباراة اليوم، وهو الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود علاء بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية .

في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.

يذكر أن الأهلي وضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تلغب على الوداد المغربي بهدفين دون رد، أمس، السبت، على ملعب محمد الخامس.

وجاء هدفي الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذجا من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر من ركلة جزاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.