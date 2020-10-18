بالإبقاء على بابا فاسيليو.. وادي دجلة يرتب أوراقه استعدادا للموسم الجديد

بدأ مسئولو وادى دجلة في ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم مبكرا استعدادا للموسم الجديد والظهور فيه بشكل مميز وعدم تكرار تجربة الموسم الجاري والذى عانى فيه الفريق بشكل كبير وكان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري القسم الثانى.

واستقر مسئولو وادى دجلة على بقاء اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد بعدما نجح فى قيادة الفريق نحو المزيد من النتائج الجيدة خلال الدور الثانى من مسابقة الدوري الممتاز وقطع شوطا كبيرا فى الحفاظ على هوية الفريق من الهبوط إلى دوري القسم الثانى.

ويتمتع بابا فاسيليو بثقة كبيرة من قبل مسئولى وادى دجلة بعد المستويات المميزة التى قدمها الفريق تحت قيادته فى الفترة الأخيرة وتحسن النتائج بشكل ملحوظ فور توليه المسئولية خلفا لمواطنه تاكيس جونيس.

كما قرر مسئولو دجلة تجديد التعاقد مع الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف بعد المستويات المميزة التى قدمها طوال الموسم الكروى الجارى ومساهمته فى بقاء دجلة بالدوري الممتاز.

وينوى مسئولو وادى دجلة إجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل إعداد ممكن للموسم الكروى الجديد فى ظل الرغبة فى المنافسة على المراكز الأولى وعدم تكرار سيناريو الموسم الجارى والذى ظل فيه الفريق يعانى حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة.