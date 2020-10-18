الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية أمام ليستر سيتي

يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم والارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب.

واكتسح أستون فيلا نظيره ليفربول بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز.

ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مباريات فاز بهم جميعا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

في المقابل يطمح ليستر سيتي في مصالحة جماهيره بخطف الثلاث نقاط من تريزيجيه ورفاقه، بعد السقوط أمام وست هام في الجولة الماضية.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد مع فولهام، كريستال بالاس مع برايتون، توتنهام مع وست هام.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.