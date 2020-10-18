هاشتاج أفريقيا يا زمالك يتصدر تويتر.. والجمهور: ‏العبوا برجولة وحاربوا ع البطولة

دشَّن عدد كبير من عشاق نادي الزمالك هاشتاج أفريقيا يا زمالك قبل مباراة الفريق أمام نادي الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دور أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر"، وجاءت التغريدات كالآتي:

‏صباحو سماع جملة أشرف بن شرقي جائكم من الدار البيضاء مر عبر القاهرة سجل في الدار البيضاء. ‎#أفريقيا_يا_زمالك

‏الزمالك وصلني لمرحله إني كل ما انام لازم احلم بحاجه ليها علاقه بيه

يا رب التعب وحرق الأعصاب ده يجي بنتيجة

‎#أفريقيا_يا_زمالك

‏العبوا برجولة..حاربوا ع البطولة..احنا

اسياد افريقيااا من زمااااان

‎#أفريقيا_يا_زمالك

‏يا زماااالك انا ادمنتك يا زمااالك انا حبيتك ع الفوز العب فرحنا يا كاس ميت عقبة بيتك ‎#افريقيا_يا_زمالك

‏استرجل في الملعب

هتكسب قلوبنا قبل ما تكسب انهاردة

‎#افريقيا_يا_زمالك

‏لاعبيه رجاله وربنا معنا وجمهور سهران مش بينام ناقص ايه تانى يا زمالك علشان تكون كسبنا #افريقيا_يا_زمالك

‏انتو الفريق الاقوي في افريقيا اوعوا تهتزوا مهما حضل تعثر ‎#افريقيا_يا_زمالك

وأجرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور إسماعيل يوسف عضو المجلس، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وتحدث مرتضى منصور خلال مكبر الصوت للاعبين، مؤكدًا ثقته فيهم على تخطي عقبة الرجاء في مواجهة الأحد، وأن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية، وشدد منصور على أنه يجهز مفاجأة سارة للاعبين في حالة الفوز.