الدوري الإنجليزي.. توتنهام يستدرج وست هام لاقتحام المربع الذهبي

ويدخل فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد اكتساح مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، والمنافسة على اللقب.
في المقابل يطمح وست هام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز في مباراة اليوم، للدخول في منطقة وسط الجدول.
وحقق وست هام مفاجأة في الجولة الماضية بالفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن وست هام صاحب المركز الـ 12.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد مع فولهام، كريستال بالاس مع برايتون، أستون فيلا مع ليستر سيتي.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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