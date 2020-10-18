في حتة تانية خالص.. شوبير يعلق على أداء الشناوى فى مبارة الوداد.. شاهد

علق الإعلامى أحمد شوبير على تألق محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى مبارة الفريق مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب: ‏"ماشاء الله الشناوى في حته تانية خالص حارس مرمي من طراز رفيع وقائد بمعني الكلمه".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:

- ‏‎اشاده ولا اروع من حارس عظيم ل حارس عظيم طول عمره الاهلى ولاد بحراسه العظماء.

- ‏‎الشناوي بطل اقسم بالله هايل جدا وان شاء الله هيكون سببي رئيسي في فوزنا بأفريقيا وهو اللي يرفع كأس البطولة أن شاء الله

- ‏‎الشناوى فى حته بعيده جدا عن اقرب حارس ليه ربنا يكفيه شر الاصابات يارب.

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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

