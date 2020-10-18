الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو على تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء اليوم بملعب محمد الخامس فى إطار ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

ويعانى الزمالك من غيابات قوية بين صفوفه بعد إصابة محمود علاء وعدم جاهزيته التامة حتى الآن لخوض المباراة رغم المحاولات الجارية معه حتى الوقت الراهن لتجهيزه ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدولى التونسي فرجانى ساسي والذى تأكد غيابه عن مواجهة اليوم بسبب إصابته بالكورونا .

ومن المقرر أن يدخل باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل .

خط الدفاع : حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة .

خط الوسط : طارق حامد ومحمد حسن " إسلام جابر " ويوسف أوباما .

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد .