ويعانى الزمالك من غيابات قوية بين صفوفه بعد إصابة محمود علاء وعدم جاهزيته التامة حتى الآن لخوض المباراة رغم المحاولات الجارية معه حتى الوقت الراهن لتجهيزه ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدولى التونسي فرجانى ساسي والذى تأكد غيابه عن مواجهة اليوم بسبب إصابته بالكورونا .
ومن المقرر أن يدخل باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد أبو جبل .
خط الدفاع : حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة .
خط الوسط : طارق حامد ومحمد حسن " إسلام جابر " ويوسف أوباما .
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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