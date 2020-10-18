بعد هدفه في إيفرتون.. ليفربول يحتفل بدخول صلاح نادي المائة

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بدخول النجم المصري محمد صلاح نادي المائة، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتا بـ 10 نقاط.

جاء هدفا ليفربول عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون. ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.

ونشر نادي ليفربول قائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدفا بقميص النادي، وكتب:" أصبح محمد صلاح اللاعب الـ 17 الذي يسجل 100 هدفا بقميص النادي".