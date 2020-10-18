بعد هدفه في إيفرتون.. ليفربول يحتفل بدخول صلاح نادي المائة

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتا بـ 10 نقاط.
جاء هدفا ليفربول عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون.
ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.
ونشر نادي ليفربول قائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدفا بقميص النادي، وكتب:" أصبح محمد صلاح اللاعب الـ 17 الذي يسجل 100 هدفا بقميص النادي".
محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدفا في ليفربول، حيث وصل احتاج 159 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.
ويعد روجر هانت أسطورة ليفربول هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص الريدز، حيث احتاج إلى 144 مباراة فقط، ويليه جاك باركنسون الذي حقق نفس الرقم في 153 لقاء.
يذكر أن محمد صلاح يحتل وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 6 أهداف، خلف كالفيرت مهاجم إيفرتون متصدر الترتيب بـ 7 أهداف.
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