مجدي عبد الغني: مبروك لـ الأهلي الفوز على الوداد وعقبال الزمالك

احتفل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق بفوز النادي الأهلي أمس على الوداد المغربي .
وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الحمد لله على فوز فريقنا العظيم النادي الأهلي، وكل الأماني الطيبة لنادي الزمالك في مباراته اليوم أمام الرجاء والعودة بنتيجه ايجابية".
وحقق الأهلي الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.
واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21مباراة وتعادل في 4.
وكانت آخر هزيمة للوداد على ملعب "محمد الخامس" في يوليو عام 2016 على يد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف من رأسية رامي ربيعة.
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