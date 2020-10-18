مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 18 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، الموافق 18 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الرجاء المغربي والزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد أهم مباريات اليوم، الأحد، 18 أكتوبر 2020، على النحو التالي: دوري أبطال أفريقيا الرجاء المغربي × الزمالك - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7 - الرياضية المغربية TNT. الدوري المصري طنطا × المصري - 05:30 مساءً - أون سبورت 1. الدوري السعودي الباطن × أهلي جدة - 05:00 مساءً - الرياضية السعودية 3 النصر × الفتح - 05:00 مساءً - الرياضية السعودية 1 الاتحاد × الاتفاق - 07:00 مساءً - الرياضية السعودية 2 الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير × وست هام يونايتد - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 ليستر سيتي × أستون فيلا - 08:15 مساءً - بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني الدرجة الأولى فياريال × فالنسيا - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي روما × بينفينتو - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني كولن × فرانكفورت - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5 شالكه × يزنيون برلين - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 5 الدوري الفرنسي ستراسبورج × ليون - 01:00 مساءً - بي إن سبورتس 6 موناكو × مونبلييه - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

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