شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي قدم أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدم الإبقاء على فايلر بعد فرض بعض الشروط والاستعانة بمدرب رائع بحجم موسيماني صاحب الخبرات الكبيرة في القارة الأفريقية".

وأضاف: "موسيماني استطاع بشكل واضح منح الثقة لعناصر خط الدفاع وبالفعل ظهر الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بشكل مميز، كما تمكن من دعم محمد مجدي أفشة بعد إضاعة ضربة الجزاء في لقاء بيراميدز وقدم اللاعب أفضل مبارياته بالقميص الأحمر أمام الوداد".

وتابع: "بصمات موسمياني ظهرت بشكل واضح بعد تصدي محمد الشناوي لضربة الجزاء، حيث كان يطلب المدير الفني من اللاعبين المتابعة على الكرة وبالفعل استطاع ياسر إبراهيم متابعة ضربة الجزاء بشكل مميز".

وأكمل: "يحسب أيضا للمدير الفني عدم الدفع بـ3 عناصر في وسط الملعب، وذلك حتى لا تتأثر الأدوار الهجومية للفريق، كما ظهر أليو ديانج وعمرو السولية بشكل مميز".

واختتم: "المدير الفني تمكن أيضا من استعادة شخصية الأهلي في القارة الأفريقية، وقطع مع القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا للتواجد في المباراة النهائية".