النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

وظهر يوسف أوباما، في الصورة بتشيرت الزمالك ولم يعلق على الصورة ، واكتفى بعلامة النصر .
ودعم جمهور النادي الاهلي، لاعب الزمالك يوسف أوباما، خاصة في المباراة الإفريقية التي يلعبها نادي الزمالك اليوم في النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت التعليقات كالتالي : " الله ينصركم ويعينكم طول عمرك راجل وقلبك علي فرقتك النهاردة يومك يا بطل النهائي بين اقدمكم " _ " ربنا معاكوا وان شاء الله ترجعوا باحسن نتيجه " _ " أهلاوي وبقولك ربنا معاكو يارب وينصركو... " _ " مع اني اهلاوي بس ربنا معاكم وإن شاء الله تكسبو" .
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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