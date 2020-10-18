النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

نشر يوسف أوباما لاعب الزمالك ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر يوسف أوباما، في الصورة بتشيرت الزمالك ولم يعلق على الصورة ، واكتفى بعلامة النصر .

ودعم جمهور النادي الاهلي، لاعب الزمالك يوسف أوباما، خاصة في المباراة الإفريقية التي يلعبها نادي الزمالك اليوم في النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت التعليقات كالتالي : " الله ينصركم ويعينكم طول عمرك راجل وقلبك علي فرقتك النهاردة يومك يا بطل النهائي بين اقدمكم " _ " ربنا معاكوا وان شاء الله ترجعوا باحسن نتيجه " _ " أهلاوي وبقولك ربنا معاكو يارب وينصركو... " _ " مع اني اهلاوي بس ربنا معاكم وإن شاء الله تكسبو" .

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.