«معظمهم مؤثرين» .. إعلامي مغربي: الرجاء سيواجه الزمالك بدون 8 لاعبين

كشف الإعلامي المغربي منير أوبري عن غيابات الرجاء أمام الزمالك في المواجهة المقرر لها اليوم، الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الرجاء سيفتقد 8 لاعبين أمام الزمالك وهم:

خط الدفاع: عمر بوطيب - عبد الجليل جبيرة - سند الورفلي - عبد الرحيم شكير خط الوسط: فابريس نجوما - محمد زريدة . الهجوم: أيوب نناح - وحميد أحداد " بعد انتهاء عقده مؤخرا". وتابع:" الرجاء سيتأثر كثيرا أمام الزمالك بسبب هذه الغيابات لأن معظمهم مؤثرين، خصوصا خط الدفاع. وواصل:" إذا نجح الرجاء في إنهاء المباراة بالتعادل السلبي، أظنها ستكون نتيجة ممتازة، في ظل الظروف التي يعاني منها". يذكر أن الزمالك يفتقد لأبرز نجومه في مباراة اليوم، وهو الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود علاء بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية . وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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