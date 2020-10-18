محمد ناجي جدو: الأهلي لم يتأهل بعد لنهائي دوري الأبطال رغم فوزه على الوداد

علق محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة، على فوز النادي الأهلي أمام الوداد في ذهاب دور نصف النهائي بدورى أبطال إفريقيا.

وقال جدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الأهلي لم يتأهل بعد.. في عالم كره القدم كل شئ وارد لازم تدخل الماتش الجاي كأنك خسران الماتش الأول".

انتصار ثمين حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020،ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.

واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21 مباراة وتعادل في 4.

وكانت آخر هزيمة للوداد على ملعب "محمد الخامس" في يوليو عام 2016 على يد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف من رأسية رامي ربيعة.