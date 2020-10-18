الأهلي_هو_البابا يتصدر تويتر .. ومغردون: هاتوا إفريقيا لمؤمن

بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

احتفلت جماهير النادي الأهلي، بالفوز على نادي الوداد المغربي

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_هو_البابا ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر واقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .