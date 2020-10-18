شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

خسر شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق، رهانه مع الإعلامى مهيب عبدالهادى بعد فوز الأهلى على حساب الوداد المغربي بعقر داره بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ودخل شوقى السعيد على الهواء فى تحدى مع الإعلامى مهيب عبدالهادى بشأن فوز الأهلى على الوداد وأكد لاعب الزمالك السابق أن من المستحيل أن ينجح الأهلى فى الفوز على الوداد بالمغرب .

وهو الأمر الذى تحفظ عليه الإعلامى مهيب عبدالهادى والذى اكد قدرة الأهلى على الفوز ، ليقوم لاعب الزمالك السابق شوقى السعيد بالرد قائلا " هجبلك خروف لو الأهلى كسب الوداد " فى ظل ثقته الكبيرة فى عدم قدرته على تحقيق ذلك .