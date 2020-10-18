ودخل شوقى السعيد على الهواء فى تحدى مع الإعلامى مهيب عبدالهادى بشأن فوز الأهلى على الوداد وأكد لاعب الزمالك السابق أن من المستحيل أن ينجح الأهلى فى الفوز على الوداد بالمغرب .
وهو الأمر الذى تحفظ عليه الإعلامى مهيب عبدالهادى والذى اكد قدرة الأهلى على الفوز ، ليقوم لاعب الزمالك السابق شوقى السعيد بالرد قائلا " هجبلك خروف لو الأهلى كسب الوداد " فى ظل ثقته الكبيرة فى عدم قدرته على تحقيق ذلك .
سجل أهداف الأهلى كلا من مجدى قفشة وعلى معلول ، ونجح المارد الأحمر فى الظهور بشكل مميز طوال أوقات المباراة بسبب الحالة الفنية والبدنية الجيدة التى قدمها اللاعبون .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.