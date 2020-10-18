ويسعى المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة انتصاراته الأخيرة في مسابقة الدوري أمام، طنطا في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما ضمن البقاء رسميا.
وحقق المصري الفوز في آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري على الجونة والإسماعيلي والاتحاد.
في المقابل يطمح طنطا بقيادة مدربه رضا عبد العال في تحقيق فوزا شرفيا، بعدما تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني.
ولم يتذوق طنطا طعم الفوز تحت قيادة رضا عبد العال، حيث خسر في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين.
يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، بين المصري وطنطا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.
ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 82 نقطى، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 19 نقطة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز هذا الموسم ، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري على مدار تاريخ المسابقة برصيد 42 مرة، وبفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. المصري يسعى لمواصلة انتصاراته أمام طنطا.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.