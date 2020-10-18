الدوري الممتاز.. المصري يسعى لمواصلة انتصاراته أمام طنطا.. اليوم

يلتقي فريق المصري مع نظيره طنطا اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة انتصاراته الأخيرة في مسابقة الدوري أمام، طنطا في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما ضمن البقاء رسميا.

وحقق المصري الفوز في آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري على الجونة والإسماعيلي والاتحاد.

في المقابل يطمح طنطا بقيادة مدربه رضا عبد العال في تحقيق فوزا شرفيا، بعدما تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني.

ولم يتذوق طنطا طعم الفوز تحت قيادة رضا عبد العال، حيث خسر في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، بين المصري وطنطا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 82 نقطى، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 19 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز هذا الموسم ، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري على مدار تاريخ المسابقة برصيد 42 مرة، وبفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.