لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

كشف المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، كواليس قرار إيقاف

رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة ومنعه من مزاولة مهامه .

وأضاف : " حجم التجاوزات فى الشكاوى المقدمة لنا كان صعبا، وأرى ان العقوبة الموقعة على مرتضى منصور عادلة ومستحقة تماما وفقا لما قام به، بجانب أن العقوبة هذه المرة كان تصاعدية خاصة إنه تعرض لعقوبة من قبل من اللجنة الأولمبية المصرية، وأمر إيقافه جاء بتوصية من لجنة تضم مستشارين استعرضوا الأمر بالكامل ".

وتابع : " عقوبة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور تصاعدية فتم معاقبة رئيس الزمالك من قبل وإيقافه لمدة عامين ولكنه لم يتوقف عن الأخطاء التى يرتكبها " .

وأكمل : " نقدر ونحترم كل الزملكاوية والزمالك كيان كبير ومهم بالنسبة للجنة الأولمبية ودائما ما ندعمه ولكن القرار ليس له أى علاقة بأى توقيت، كانت هناك شكاوى مقدمة وتم البت فيها من كل الجهات المعنية واجتمع مجلس الأولمبية واتخذ القرار .. الأمر لا يخص نادى الزمالك على الإطلاق فهو نادي كبير وأحد قلاع الرياضة فى مصر وبالمناسبة اللجنة الأولمبية ليست طرف فى ازمة إيقاف مرتضى منصور ولكنها تطبق القانون واللوائح الرياضية المرتبطة بالميثاق الأولمبي".