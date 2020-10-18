مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

علق الإعلامى أحمد شوبير على نتيجة مبارة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلى المصرى بهدفين دون رد.

وكتب أحمد شوبير فى تغريدة على تويتر: "‏مفيش صعود خالص لِسَّه في شوط تاني في القاهرة ولازم الاهلي يكسب ان شاء الله".

وأضاف "نتيجة الذهاب إيجابية فقط وليست مؤهلة رسميًا الي النهائي أرجو ان يتعامل الجميع علي هذا الأساس".

اقرأ أيضا:

موسيماني يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد.. ومغردون: الساحر القادم من الجنوب

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

