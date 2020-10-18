وزارة الرياضة تنفذ برنامج مشواري لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريبات تنمية المهارات ضمن برنامج "مشواري" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء اسماعيل الفار (الادارة العامة للتدريب ويديرها الاستاذة منال جمال) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بتنفيذ فعاليات مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بادارة شباب ابو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة الموافقين 15 و16 اكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر يوم الجمعة الموافق 16 اكتوبر الجارى.

جدير بالذكر، أن المبادرة سوف تستمر لمدة ( 4 شهور) بـ ( 14 مركزا إداريا) داخل 41 مركز شباب.