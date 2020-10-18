تنفذ وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريبات تنمية المهارات ضمن برنامج "مشواري" لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة البحيرة، وذلك من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب برئاسة اللواء اسماعيل الفار (الادارة العامة للتدريب ويديرها الاستاذة منال جمال) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة.
وفى هذا السياق، قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بتنفيذ فعاليات مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بادارة شباب ابو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة الموافقين 15 و16 اكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر يوم الجمعة الموافق 16 اكتوبر الجارى.
جدير بالذكر، أن المبادرة سوف تستمر لمدة ( 4 شهور) بـ ( 14 مركزا إداريا) داخل 41 مركز شباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الرياضة تنفذ برنامج مشواري لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.