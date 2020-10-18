شوبير يدعم نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام الرجاء

دعم الإعلامي أحمد شوبير، نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق الرجاء المغربي في النصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا.

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21 مباراة وتعادل في 4.