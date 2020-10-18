القوة الضاربة.. تشكيل هجومي لـ الرجاء فى مواجهة الزمالك بأبطال إفريقيا

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الرجاء المغربي بقيادة جمال السلامى، استعداداته لمواجهة الزمالك اليوم بملعب محمد الخامس فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا. ويسعى فريق الرجاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم من أجل تسهيل مهام مباراة العودة المقرر إقامتها السبت المقبل فى القاهرة.

ويعانى الرجاء من غياب عدد من لاعبيه البارزين وعلى رأسهم عبد الرحيم شاكير، عمر بوطيب، عبد الجليل جبيرة وسند الورفلي، بسبب الإصابة وأيوب نناح ومحمد زريدة.

ومن المقرر أن يدخل الرجاء مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مذكور وباتريس نجاه وإلياس الحداد وبدر بانون.

خط الوسط: عمر العرجون ولوامبا نجوما وعبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي وبين ملانجو وسفيان رحيمي.