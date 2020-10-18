بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

اقترب محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادى الأهلى من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة للغاية .

وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات قوية مع اللاعب لحسم ضمه فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد .

وأعلن الأهلى بشكل رسمي قبل عدة أيام قليلة الاستغناء عن محمد عبدالمنعم وعدم تجديد تعاقده مع الفريق بناء على وجهة نظر فنية من قبل محمد مصيلحى المدير الفنى للأحمر .

ويعد محمد عبدالمنعم واحدا من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى كرة الطائرة فى ظل مشواره الطويل مع الاهلى ومنتخب مصر ومشاركته فى العديد من البطولات القارية والعالمية .