وشهدت الساعات الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات قوية مع اللاعب لحسم ضمه فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد .
وأعلن الأهلى بشكل رسمي قبل عدة أيام قليلة الاستغناء عن محمد عبدالمنعم وعدم تجديد تعاقده مع الفريق بناء على وجهة نظر فنية من قبل محمد مصيلحى المدير الفنى للأحمر .
ويعد محمد عبدالمنعم واحدا من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى كرة الطائرة فى ظل مشواره الطويل مع الاهلى ومنتخب مصر ومشاركته فى العديد من البطولات القارية والعالمية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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