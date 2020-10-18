كورونا يضرب الكونفيدرالية.. مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

أكد تقرير مغربي اليوم، الأحد أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان المقرر لها، غدا، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية، مهددة بالتأجيل.

وذكر موقع " لو 360 سبورت المغربي" أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان باتت مهددة بالتأجيل، بعد إعلان الحسنية إصابة 7 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا وهم: عبد الحفيظ ليركي - ياسين الرامي - جمال الشماخ - عبد العالي الخنبوبي - عبد الله أسمون- كريم آيت - إسماعيل قاموم".

وأضاف الموقع المغربي، أن بروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ينص على تأجيل أي مباراة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، حال ظهور 7 حالات أو أكثر في صفوف أي فريق.

يذكر أن الفائز من مباراة حسنية أغادير سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز وحورويا الغيني "المقرر لها بعد غدا الثلاثاء"، في المباراة النهائية.

وتستضيف دولة المغرب باقي مباريات الموسم الحالي من مسابقة الكونفيدرالية، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها القارة الأفريقية، بسبب فيروس كورونا.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.