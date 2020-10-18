عمرو زكي للاعبي الزمالك: خطوات وتصنعوا التاريخ

دعم عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق الرجاء المغربي في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكتب عمرو زكي ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "خطوات وتصنعوا التاريخ.. خلفكم جمهور عظيم.. ثقتنا بكم بلا حدود.. كل التوفيق بداية من الغد ????????❤️ #افريقيا_يازمالك #الزمالك".

يشار إلى أن فريق الزمالك يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21 مباراة وتعادل في 4.