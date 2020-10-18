الأسمرات تستقبل أكبر تجمع في الشرق الأوسط لألعاب الانزلاق

استضافت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات في إطار المسئولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهره السبت ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ أكبر مهرجان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور حوالي ١٦٠٠ مشارك وأسرة من عدة محافظات. وتضمنت العروض (عرض الفرعوني - عرض سولو ميرو عرض fire work - عرض للدرجات - التزحلق الفني الفردي والزوجي والجماعي - عرض هوكي العجلات) وانتقسمت المسابقات الى ١٠٠ متر و٢٠٠ متر و٣٠٠ متر وسباق مارثون ٥٠٠٠ متر. حضر حفل الختام كل من المهندس حسن غندور نائبا عن محافظ القاهرة والدكتور ممدوح عبد العزيز نائب رئيس مجلس الأمناء بالمدينة الشبابية والعديد من السادة الرعاة والقائمين علي اللعبة. واختتم المهرجان بحفل فني غنائي وموسيقي واستعراضي وطابور عرض وتم تسليم الدروع والميداليات للفائزين. يذكر أن المهرجان مستوحي من سباق الانزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الالمانية والعديد من الشركات التجارية العالمية ويلعب المهرجان دورا محوري في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للبلد المضيف.

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