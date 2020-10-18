قبل موقعة الرجاء .. تفوق كاسح لـ الزمالك على الفرق المغربية

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد الرجاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 7 بتعليق حفيظ دراجي، والرياضية المغربية الأرضية بتعليق هشام فرج.

الزمالك ضد الرجاء:

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل.

ويفقتد الزمالك لأبرز نجومه في مباراة اليوم، وهو الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود علاء بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية .

في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.

تفوق كاسح للزمالك على الفرق المغربية:

وسبق وأن التقى الزمالك مع الفرق المغربية في 19 مناسبة بالبطولات القارية، فاز الفارس الأبيض 11 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، و خسر 3 مواجهات فقط.

أما بالنسبة لمواجهات الزمالك أمام الرجاء، فقد التقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة، فاز الزمالك في مباراتين مقابل مباراة للرجاء، بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد.

سجل الزمالك 3 أهداف في شباك الرجاء خلال المواجهات التي جمعت بينها " تامر عبد الحميد - مصطفى جعفر - عبد الحليم علي"، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف ايضا.

غياب الجماهير:

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

مصر تحتضن النهائي:

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.