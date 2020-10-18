صدارة مبكرة.. ميلان يرفع راية التحدي في وجه الكبار بالدوري الإيطالي

"الأسد يمرض ولا يموت" سنوات طويلة عانى فيها ميلان بسبب حالة التخبط الإداري والفني وابتعد عن المنافسة على جميع البطولات، حيث تحول إلى فريقا هشا هدفه الأكبر مجرد التواجد في المربع الذهبي، أو حصد مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ميلان هو جزء كبير من تاريخ الكرة الأوروبية، حيث يعد الروسونيري ثاني أكثر فريق في القارة العجوز تتويجا بلقب التشامبيونز ليج برصيد 7 مرات، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 13 مرة.

ويبدو أن فترة توقف كرة القدم في أوروبا منذ شهر مارس الماضي حتى يونيو، منحت ميلان فرصة كبيرة للتحسن، وأن يتحول إلى فريق عظيم عقب استئناف الكالتشيو، حيث شعر جماهير الروسونيري بأن ميلان الزمن الجميل بدأ يعود، بسبب الأداء المقنع والانتصارات المتتالية، والقدرة على هزيمة كبار الكالتشيو.

خاض ميلان 24 مباراة في مختلف المسابقات بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو الماضي، فاز خلالهما في 20 مباراة، وتعادل في 4 آخرين، ونجح في قهر كبار إيطاليا مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وروما.

بالنسبة للموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي، فإن ميلان هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات، ليتربع على الصدارة مبكرا، برصيد 12 نقطة.

ونجح ميلان في فك عقدة غريمه التقليدي إنتر ميلان، بالفوز عليه أمس السبت، بنتيجة 2 - 1، لأول مرة منذ 4 سنوات.

عودة ميلان أصبحت تمثل خطرا على يوفنتوس، الذي استغل تراجع مستوي الروسونيري في السنوات الماضية، ليسطر على كل الألقاب، وايضا على فريق إنتر الذي يحاول منافسة يوفنتوس.