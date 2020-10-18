اصابة ثنائي من الرجاء المغربي بفيروس كورونا

تحصل نادي الرجاء المغربي على نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها يوم السبت مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.
وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 41، نتائج سلبية للجميع باستثناء لاعبَين اثنين ، حيث سيتم إخضاعهما للبروتوكول الصحي المعمول به.
يذكر أن الرجاء سيواجه الزمالك المصري، اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة 20:00 مساء في المركب الرياضي محمد الخامس، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية. :
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