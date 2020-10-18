خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تلغب على الوداد المغربي بهدفين دون رد، أمس، السبت، على ملعب محمد الخامس. وجاء هدفي الأهلي عن طريق محمد مجدي " أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذج من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للماردالأحمر من ركلة جزاء.

أكد الخبير التحكيمي المغربي محمد الموجه، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الوداد في مباراته ضد الأهلي كانت صحيحة.

وقال الموجه في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": احقاقا للحق خروج الحارس محمدالشناوي كان لقطع الكرة، ولكن لاعب الوداد كباكبو ازاح الكرة وترك جسده ليلامس كتف الحارس وبالرجوع لمقتضيات المادة ١٢ والأخطاء المعاقبة فستكون ضربة خطأ مباشرة".

وأضاف:" لكن المثير في هذه الحالة هو تدخل حكم الفار لاستدعاء الحكم في هذه الحالة، والحال كان يقتضي مساندة قرار الحكم الذي تمسك به سيكازوي في آخر المطاف".

وتابع: "ضربة جزاء الأهلي مستحقة ايضا، بعد لمسة يد متعمدة من حمزة أسرير لاعب الوداد، والحق كان عليه توجيه الورقة الحمراء بدلا من الصفراء، لأن اللاعب منع فرصة سانحة للتسجيل باعتراض الكرة بيده".

وواصل: "بالنسبة للحالات العادية، فإن الإنذار الذي حصل ديانج كان مستحقا بسبب ركل المنافس بإهمال، بينما تغاضي سيكازوي عن إنذار عميد الوداد إبراهيم النقاش، بعدما تدخل بتهور مع أحد لاعبي الأهلي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي الوداد يوم 23 أكتوبر الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.