قبل مباراة الزمالك ضد الرجاء.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة للجماهير

نشر أشرف بن شرقي صورة له مع فريق نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلق أشرف بن شرقي على الصورة "طموحنا واحد" قبل مباراة الزمالك والرجاء المغربي. يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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