يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ونشر موقع "دوت الخليج" استطلاع رأي عن توقعات نتيجة الماتش الزمالك والرجاء المغربي اليوم . وجاءت التعليقات كالتالي: "أهلاوي ولا للتعصب وإنشاء الله الزمالك هيكسب 2 صفر انشاءالله " _ " فوز الزمالك 1/0 " _ " اهلاوي وان شاء الله الزمالك عشان فريق مصري بس " _ " بإذن الله فوز الزمالك 3/0باذن الله " . وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير المصرية عن مباراة الزمالك والرجاء : أهلاوي.. ولا للتعصب.. الزمالك هيكسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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