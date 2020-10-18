فحص طبي لمروان محسن بالأهلي

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن إجراء الفحوصات الطبية على اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق للاطمئنان على حالته خلال المران القادم بعد غدٍ الثلاثاء.

واشتكى مروان محسن، من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي، التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني، إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.