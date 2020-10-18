ذكرى سيئة للأبيض .. تاريخ لقاءات الزمالك مع الحكم الكاميروني أليوم نيانت قبل موقعة الرجاء

وحقق الزمالك الفوز مرتين وخسر 4 مرات تحت إدارة نيانت، وكانت آخر مباراة أدارها للأبيض أمام جينيراسيون السنغالى والتى فاز بها الزمالك فى النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد. كما يحمل أليوم ناينت ذكري سيئة للزمالك حيث كان حكما لمباراة الفريق أمام الوداد المغربي والتى خسرها الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدفين فى نصف نهائى أبطال إفريقيا.

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