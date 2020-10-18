أكرم عبد المجيد: فوز الأهلي على الوداد حافز للزمالك أمام الرجاء

ومن المقرر أن يدخل باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد أبو جبل . خط الدفاع : حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة . خط الوسط : طارق حامد ومحمد حسن " إسلام جابر " ويوسف أوباما . خط الهجوم : أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد .

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