سلط أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة اليوم الأحد، أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
كان النادى الأهلي تغلب على نظيره فريق الوداد البيضاوى مساء أمس بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.وقال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": إن فرصة الزمالك مثل الأهلي بميزة غياب التأثير الإيجابي الذى يتمثل فى الغياب الجماهيري للرجاء على ملعبه".
ولفت نجم الإسماعيلي إلى أن فوز النادى الأهلي على الوداد البيضاوى سوف يمنح شحنة قوية وثقة أكبر في إحراز نتيجة إيجابية بالمغرب كى يتمكن من تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا في لقاء الإياب بالقاهرة.
وأضاف نجم الإسماعيلي السابق أن الكرة دائما لا تعترف الا بالمجهود داخل الملعب وأتمني فوز الزمالك على غرار ما حدث مع النادى الأهلي أمام الوداد البيضاوى.
جدير بالذكر أن النادى الأهلي سوف يواجه الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل،على ملعب استاد القاهرة فيما يخوض الزمالك مباراة العودة يوم السبت المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة خليل: غياب الجمهور فى صالح الزمالك أمام الرجاء الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.