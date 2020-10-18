أشعة عاجلة لمجدي أفشة بعد العودة من المغرب

يجري محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة على الضلوع خلال الساعات القادمة بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي أمس السبت، إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها.

وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.

ويعود الفريق إلى تدريباته عصر الثلاثاء بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب والفوز على الوداد بثنائية نظيفة.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين باستاد لقاهرة يوم الجمعة المقبل.