رئيس نادي البنك الأهلي: لم نفاوض محمد صلاح.. ووارد ضم لاعبين من الأهلي والزمالك

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن محمد صلاح ليس مرشحًا لتدريب الفريق في الموسم القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "ندرس عددًا من ملفات المدربين في الوقت الحالي، لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف: "سيتم عرض الأمر على إدارة البنك، قبل الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد".

وحول اختيار محمد صلاح قال: "مدرب جيد لكن لم يتم التواصل معه مطلقا، ولكنه ليس من ضمن السير الذاتية المعروضة على البنك الأهلي".

وواصل: "عيد مرازيق درب البنك الأهلي لمدة موسمين، وهو الوحيد المسئول عن قرار استقالته، هو مدرب جيد وكفء في عمله، ونجح في الصعود بالفريق، قد يكون له رغبة في خوض تجربة أخرى".

وتابع: "من الوارد ضم لاعبين من الأهلي والزمالك على سبيل الإعارة، لكن المدرب الجديد سيكون هو المسئول عن الأمور الفنية والتعاقدات الجديدة".

واختتم قائلًا: "سنقدم تصورًا مبدئيًا ومن ثم نحدّد الميزانية الخاصة بفريق الكرة في الموسم القادم".