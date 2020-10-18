قبل مواجهة الزمالك بساعات .. مصدر يكشف نقاط القوة والضعف في الرجاء

يلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويسعى البرتغالى جيمي باتشيكو إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار كى تمنحه أفضلية وأريحية فى لقاء الإياب بالقاهرة وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.
وأوضح أن حارس مرمى فريق الرجاء الزنيتي نقطة ضعف واضحة فى صفوف الفريق المغربي حيث يمكن للاعبي الزمالك الاستفادة من التسديدات القوية إلى جانب أن الثنائى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يعرفانه تماما.
وكشفت مصادر مغربية عن نقاط الضعف بصفوف فريق الرجاء والتى تمثلت فى خط الدفاع بدر بانون وإلياس حداد إضافة إلى الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نغا.
وأشار إلى أن نقطة القوة بصفوف فريق الرجاء تشمل الثلاثى عبدالإله الحافيضي ورحيمي متولي والمهاجم مالونغو إلى جانب ترك لاعبى الوداد يتحكمون فى رتم االلقاء من جانب لاعبى الزمالك.
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