انطلاق موسم سباقات الخيل لنادي سباق الخيل السلطاني للموسم الجديد بمضمار الرحبة ببركاء وسط إجراءات احترازية وبدون جمهور

في الرياضة 18 أكتوبر,2020

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي :

انطلق موسم سباقات الخيل 2020-2021 والذي نظمه نادي سباق الخيل السلطاني على مضمار الرحبة بولاية بركاء، وفق ضوابط واجراءت احترازية التزاماً بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا واشتمل السباق على ثمانية أشواط ستة منها للخيول العربية الاصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة.

إجراءات احترازية

أقيم السباق وفق إجراءات احترازية بدون حضور الجمهور والتزم المشاركين بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل ومنع أي تجمع للمشاركين عند نقاط فحص الخيول وحلقة العرض وخط النهاية وأي مكان بالمضمار والتزم المدربين بمغادرة المضمار بعد انتهاء مشاركة الخيول التي يقومون بتدريبها وكذلك التزم الفرسان بمغادرة المضمار بعد انتهاء مشاركتهم في كل شوط.

الشوط الأول سباق قلعة الجلالي للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي)لمسافة 1200 متر حقق المركز الأول المهر الهذلول لمالكه حمود بن سعيد النهدي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه هزاع بن حمد المالكي، وجاء في المركز الثاني المهر مستكشف للخيالة السلطانية وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن بطي البادي، وحصل على المركز الثالث الحصان مهيب صور لمالكه خالد بن محمد الهنائي وفارسه إبراهيم بن خميس الهنائي ومدربه كهلان بن محمد البلوشي، وحل رابعاً الحصان تمام مسقط لمالكه مصطفى بن سالم العزري وفارسه قيس بن سيف البوسعيدي ومدربه محفوظ بن سعيد السواقي، أما المركز الخامس فكان من نصيب الحصان أس أس أر كريس لمالكه ومدربه عبدالعزيز بن سالم الرشيدي وفارسه إبراهيم الغريب.

الشوط الثاني سباق قلعة الميراني للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200متر فاز بالمركز الأول الحصان فلانتينو لمالكه محمد بن سعود الخليلي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه فهد بن عبادي الحجري، وجاء بالمركز الثاني الحصان سلامات لمالكه ياسر بن حمود الكندي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه عيسى بن إسماعيل البلوشي، وحصل على المركز الثالث الحصان عنان لمالكه سالم بن محمد الحمداني وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أحمد بن سالم الحمداني، وحلت رابعاً الفرس غيمة للخيالة السلطانية وفارسها أنس بن سالم السيابي ومدربها سعيد بن بطي البادي، وحقق المركز الخامس الحصان حجيلان العودة لمالكه مازن بن حمد البلوشي وفارسه قيس بن سيف البوسعيدي ومدربه أمين بن حمد البلوشي.

الشوط الثالث سباق قلعة بهلا للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر توج بالمركز الأول الحصان أولد فاشيون لمالكه ماجد بن علي المعمري وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه محمد بن سالم السيابي، وحقق المركز الثاني الحصان باورهاوس لمالكه سعيد بن علي الريامي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه خلفان بن علي الريامي، وحصل على المركز الثالث الحصان فالكونسفيو لمالكه ومدربه سعود بن عبدالله البلوشي وفارسه شاكر بن علي البلوشي، وحصل على المركز الرابع الحصان فير ذي فيوري لمالكه ماجد بن مصبح المعمري وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه محمد بن سالم السيابي، وبالمركز الخامس أتى الحصان سيستروم لمالكه سامي بن حمود البلوشي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه حمد بن حمود البلوشي.

والشوط الرابع سباق قلعة نخل للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر فاز بالمركز الأول المهر نصر للخيالة السلطانية وفارسه أنس بن سالم السيابي ومدربه سعيد بن بطي البادي، تلاه في المركز الثاني المهر أس أف نور زاد لمالكه محمد بن إبراهيم البلوشي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، وحصل على المركز الثالث المهر آر بي فلاولس لمالكه قيس بن سعود الزكواني وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه زهير بن سعود الزكواني، واحتل المركز الرابع الحصان جرنان العامر لمالكه أحمد بن عامر المحروقي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه محمد بن عامر المحروقي، وجاءت بالمركز الخامس المهرة نشمية أتش أس لمالكها محبوب بن محمد هاشماني وفارسها يحيى بن جمعة الحمداني ومدربها ناصر بن حمد القطيطي.

والشوط الخامس سباق قلعة نزوى للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر

توج بالمركز الأول الحصان ولد الفحل لمالكه أحمد بن راشد الجهوري وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه محمد بن عبدالله البلوشي، وحقق المركز الثاني الحصان بيو نظام لمالكه عادل بن علي البلوشي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه علي بن سعيد البلوشي، وحلت ثالثاً الفرس معروفة للخيالة السلطانية وفارسها أنس بن سالم السيابي ومدربها سعيد بن بطي البادي، وجاء بالمركز الرابع الحصان أس كي ديناري لمالكه سلطان بن حمد البوسعيدي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه باسم بن عبدالله الشكيلي، واحتل المركز الخامس الحصان فهود الشجاعة لمالكه عمر بن محمد المعمري وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه سعيد بن جميل السنيدي.

والشوط السادس سباق قلعة صحار للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600متر حقق المركز الأول الحصان بودين لمالكه راشد بن سالم الهاشمي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه حمود بن عبدالله المسروري، وحصل الحصان ملاف على المركز الثاني لمالكه عثمان بن راشد الهاشمي وفارسه عمار بن عبدالرحيم البلوشي ومدربه حمود بن عبدالله المسروري، وجاء بالمركز الثالث الحصان رامونتي فلاش لمالكه بدر بن حمد المعمري وفارسه قيس بن سيف البوسعيدي ومدربه سامي بن هديب المعمري، واحتل المركز الرابع الحصان كامبريولير لمالكه منقذ بن عبدالله المسروري وفارسه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومدربه حمود بن عبدالله المسروري، أما المركز الخامس فكان من نصيب الحصان هايلاندز لمالكه محمد بن عبيد العدوي وفارسه عبدالله بن حمد الصواعي ومدربه ماجد بن عبدالله الفارسي.

والشوط السابع سباق قلعة الرستاق للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1600 متر فاز بالمركز الأول الحصان أس أس أر الفصيح لمالكه خالد بن محمد الفلاحي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه حسن بن محمد الفلاحي وحل ثانياً الحصان بشار إبراء لمالكه حافظ بن سعيد المسكري وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه سليمان بن سالم الغنيمي، وحصلت على المركز الثالث الفرس أم أي الشامخة لمالكها محمد بن خميس الفارسي وفارسها أنس بن سالم السيابي ومدربها محمد بن سالم السيابي، وجاء بالمركز الرابع الحصان همام مسقط لإسطبلات الحشار وفارسه قيس بن سيف البوسعيدي ومدربه سعيد بن مطر السعيدي، وحققت المركز الخامس الفرس همايل لمالكها حمزة بن علي الطائي وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها محمد بن حمد الحجري.

وفي الشوط الثامن سباق قلعة الفيقين للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر انتزع الحصان ليث صدارة المركز الأول لمالكه طاهر بن سعود الخليلي وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، تلاه في المركز الثاني الحصان شهاب لمالكه ومدربه أحمد بن عبدالله المرزوقي وفارسه عامر بن علي الراسبي، وحصل الحصان ماهس دي سول على المركز الثالث لمالكه عبدالحميد بن مسعود الهطالي وفارسه خالد بن محمد البلوشي ومدربه سيف بن مسعود الحوسني، وحل رابعاً الحصان أمجاد لمالكه ناصر بن سعيد اليزيدي وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني ومدربه أحمد بن خميس اليزيدي، واحتل المركز الخامس الحصان أي أجي أس عنفوان لمالكه عبدالله بن سالم الرشيدي وفارسه إبراهيم الغريب ومدربه عبدالعزيز بن سالم الرشيدي.