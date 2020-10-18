كلوب يخشى من حجم إصابة فان دايك

لندن ـ د. ب. أ: اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بأن إصابة مدافعه الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك “سيئة” .وتعرض فان دايك لإصابة قوية عقب اصطدامه بجوردان بيكفورد حارس إيفرتون خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.ولم يتمكن فان دايك من استكمال المباراة وخضع لفحوص طبية رفقة زميله الإسباني تياجو الكانتارا الذي تعرض لإصابة في الركبة.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كلوب قوله “فيرجيل خاض عددا كبيرا من المباريات وهو يعاني من الآلم ، لكن لم يستطع إكمال مباراة الأمر لا يبدو جيدا”.

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