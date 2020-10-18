وزارة الثقافة والرياضية والشباب تنظم دورة المدرب الرياضي القدوة

انطلقت أمس دورة المدرب الرياضي القدوة والتي تنظمها وزارة الثقافة والرياضية والشباب ممثلة في مركز إعداد القيادات الرياضية، وتستمر حتى غدا الثلاثاء وهي دورة تخصصية تستهدف المدربين في اللعبات الرياضية، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة (250) مدربا في مختلف اللعبات الرياضية من الاتحادات والاندية والصالات الرياضية والجهات العسكرية الرياضية وغيرها من المؤسسات الرياضية المختلفة ويحاضر فيها الدكتور سالم محمد سالم الحسنات من المملكة الأردنية الهاشمية حاصل على الدكتوراه والماجستير في فلسفة التربية الرياضية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لإعداد القادة، وهو مدرب في التنمية البشرية وحاصل على رخصة تدريب المدربين (TOT) من جامعة كالفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية عام 2014م .تجدر الاشارة الى أن مركز اعداد القيادات الرياضية صمم هذه الدورة التخصصية لاستهداف المدربين في الاتحادات الرياضية والأندية والصالات الرياضية في كل اللعبات الرياضية المتنوعة، كما يهدف المركز من خلالها الى رفع معنويات المدربين وتعزيز قدراتهم في التأثير الايجابي على اللاعبين وبث الروح الرياضية من خلال رفع إنتاجيتهم وتحسين استعداداتهم النفسية والبدنية .

وسيتطرق سام الحسنات الى عدد من المحاور الهامة في الدورة منها رحلة التدريب بنموذج Flying مهارات الاتصال والتواصل وكذلك الى المدرب الرياضي وانماط الشخصية وهو المحور الهام في هذه الدورة وهناك محاور اخرى منها خصائص ومميزات المدرب الرياضي وواجباته.الجدير بالذكر أن الدورة هي الثانية التي ينفذها مركز إعداد القيادات الرياضية في ظل جائحة كورونا بعد نجاح الدورة الأولى بعنوان القيادة المجتمعية والتي اقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي ولاقت اقبالاً منقطع النظير بمشاركة 230 مشاركا.