اللجنة الاستشارية بنادي السلام تعقد اجتماعها الأول

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: عقدت اللجنة الاستشارية لنادي السلام اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها الجديد برئاسة سعادة حمد بن خليفة العبري والي لوى رئيس اللجنة وبحضور السيد حامد البوسعيدي نائب والي شناص وصاحبي السعادة عضوي مجلس الشورى ممثلي ولايتي شناص ولوى ومحمد بن سليمان اليحمدي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة وعلي بن حسن البلوشي رئيس نادي السلام والأعضاء ، استعرضت اللجنة عدة مواضيع هامة في مسيرة عمل النادي ووضع النقاط بما يخدم مسيرة العمل الشبابي والرياضي والثقافي، ثم تطرقت إدارة النادي إلى طرح مديونية النادي بعد أن تقلصت خلال فترة عمل الإدارة الحالية التي تنتهي في 25 مارس 2021 ثم تناول المجتمعون مشاريع النادي ومنها صالة فرع النادي بلوى والتي قطع العمل فيها مراحل متقدمة، وفيما يتعلق بموضوع الصالة المقترح إنشاؤها في فرع النادي بشناص تمت المناقشة حول الاستفادة من الأرض المخصصة للنادي كنتاج الدمج والواقعة في منطقة النعمى بولاية شناص وناقشت اللجنة آلية دعم النادي ماديا والتطرق للأنشطة الرياضية في ظل جائحة كورونا مع التأكيد على الأخذ بالإجراءات الاحترازية وفق ما أقرته اللجنة العليا واختارت اللجنة عبدالرحمن بن محمد العوضي ليكون مقررا للجنة .

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