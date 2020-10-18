البحاران الهادي والكندي يعودان للتدريبات لخوض غمار التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

بعد تحديد موعد جديد لإقامتها شهر فبراير القادم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

عاد البحّاران مصعب الهادي ووليد الكندي إلى تدريباتهما مجددا مع عودة الأنشطة الرياضية من جديد بعد موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على استئناف الأنشطة الرياضية لكافة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وتأتي تدريباتهما في إطار الاستعدادات والتحضيرات لخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات قوارب فئة 49 الشراعية، حيث ستقام التصفيات في شهر فبراير من العام القادم بعدما كان من المفترض بان تقام في شهر مارس الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي ولكن الاتحاد الآسيوي للابحار الشراعي قرر تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيدخل البحاران الهادي والكندي المنافسة على نيل البطاقة الثانية في القارة الآسيوية للمشاركة في الأولمبياد مع عدد من الدول الآسيوية بعدما حصل الفريق الياباني على البطاقة الأولى كونه مستضيف الاولمبياد وعلى هذا الأساس يخوض الهادي والكندي مرحلة إعداد مكثفة من أجل نيل البطاقة الثانية .

وكان الجهاز الفني المشرف على تدريبات البحارين مصعب الهادي ووليد الكندي قد وضع برنامج إعداد مكثفا عن بعد خلال فترة توقف الانشطة الرياضية في السلطنة منذ شهر مارس الماضي بهدف المحافظة على مستواهم الفني والبدني حتى لا يفقدان الجهود الكبيرة التي بذلاها قبل بداية جائحة كورونا والتي تمثلت في خوض عدة بطولات ومعسكرات خارجية منها المشاركة في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونغ الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام والتي من خلالها نجح البحاران مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان وقد بدأ مشوارهم الاستعدادي نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 بتحقيقهما المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي 2019 لفئة قوارب 49 ومن ثم خوض بطولتي أوقيانوسيا والعالم للإبحار الشراعي بشواطئ مدينة أوكلاند النيوزلندية والبطولة الآسيوية لقوارب 49 الشراعية بسواحل مدينة جيلونج .

الجدير بالذكر أن مؤسسة عُمان للإبحار قد وضعت هدفها من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو 2021 بتأهيل البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي عبر المشاركة بقوارب 49 الشراعية، حيث قامت بتسخير كافة السبل والامكانيات لهم لكي تساهم في اعدادهم بشكل جيد لهذه المهمة لتحقيق حلم الوصول الى الاولمبياد.