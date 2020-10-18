فريق عمان لسباقات السيارات ثالثاً بالترتيب العام والمركز الأول في فئة برو أم في بطولة جي تي العالمية ببلجيكا

سجل فريق عمان لسباقات السيارات عودة أكثر من رائعة إلى حلبات السباقات بعد غياب أكثر من عام عن المشاركات عندما حقق الفريق المركز الأول بالفئة برو ام والمركز الثالث بالترتيب العام في السباق الأول في الجولة قبل الختامية لبطولة جي تي الدولية المفتوحة للسيارات التي أقيمت على حلبة سبا فرانكوشامب البلجيكية الشهيرة وسط أجواء تنافسية شديدة بين المتسابقين ، حيث تعتبر هذه هي أولى مشاركات الفريق بقيادة البطل أحمد الحارثي في هذه البطولة التي تضم ست جولات على مدار العام، حيث تقام هذه الجولة على مدار يومين .

الفريق العماني وعلى متن سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 التي تحمل الرقم 97 والتي يقودها الفريق الفني تي اف منذ العام 2017م تمكن من إنهاء السباق الذي امتد لـ 70 دقيقة في إحدى أفضل الحلبات بأوروبا تمكن الفريق من اعتلاء منصة التتويج بعد أن بذل الثنائي السائق العماني أحمد الحارثي وزميله البريطاني توم كاننج والذي يشارك لأول مرة في سباقات جي تي 3 جهداً كبيرا للوصول إلى ختام السباق بمركز مرموق والذي حصل بموجبه الفريق على صدارة الفئة برو ام والمرتبة الثالثة في ترتيب فرق البطولة .

أداء رائع ومميز ومتزن قدمه السائقان الحارثي وكاننج طوال ال 70 دقيقة متواصلة ، حيث جلس كاننج أولا خلف مقود سيارة أستون مارتن فانتاج جي تي 3 بعدما سجل السائق نفسه ثاني أفضل توقيت في التأهيلات الرسمية بزمن 2 دقيقة و14 ثانية و 783 جزءا من الالف من الثانية وبسرعة وسطية بلغت 180 كيلو مترا بالساعة، الأمر الذي جعله ينطلق أولا بالفئة في السباق الأول، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الشاب البريطاني في سباق ضمن مجموعة جي تي 3.

السائق البريطاني كاننج وبعد انطلاقته من المركز الثاني تراجع مع الضغط المفروض عليه من البقية مع اللفات الأولى ليلزم المركز الثالث ومن ثم حدث تراجع للمركز الرابع والخامس توالياً مع تقدم السباق ، ومع بقاء 40 دقيقة من السباق ذهبت السيارات المشاركة جميعها لمرآب الصيانة لعملية تغيير السائقين وبقى كاننج بالسيارة للفة أخرى، حيث أنهاها بالمركز الثالث قبل أن يأتي دوره لتسليم السيارة لبطلنا أحمد الحارثي والذي استلم المقود وعاد إلى الحلبة وهو في المركز الخامس بالترتيب العام والثالث بالفئة.

عودة سيارة الفريق إلى الحلبة بقيادة متسابقنا أحمد الحارثي كانت سريعة وسط زحمة الفرق الأخرى ، حيث ظل الحارثي في صراع مع أصحاب المقدمة حتى تمكن من تجاوز سيارة الفيراري لفريق انجلو ناجرو عند اللفة 19في لمحة بصر سريعة ليحل رابعاً، ليأتي الدور على باقي المتسابقين ، وعند اللفة 22 تمكن من تجاوز متصدر الفئة ليحل محله في الصدارة وفي الترتيب الثالث في العام، ولم يتمكن بعدها الحارثي من تجاوز ثنائي المقدمة سيارة بنتلي ومكلارين، حيث لم يمنحا المجال للحارثي ليتجاوزهما وخاصة التنافس السابق بينهما في السباقات الماضية.

ومع رفع علم ختام السباق الأول في هذه الجولة لبطولة جي تي العالمية المفتوحة ووصول فريق عمان لسباقات السيارات بالمرتبة الثالثة بين الفرق والأول على فئة برو أم ، فقد أكد المتسابق أحمد الحارثي بأن هذا التتويج هو ثمار عمل جماعي من الكل ، فالكل أدى دوره بكل احترافية ولم يقصر أحد اليوم وقال ” أنا أولا في غاية السعادة من نتاج اليوم من أداء راق للكل من فريق تي اف ومديرهم توم فيرر ومن زميل بالفريق توم كاننج الذي أدى سباقا ولا أروع رغم أنه يقود لأول مرة في سباقات ال جي تي 3 ، لكنه مشروع سائق مميز وأنا سعيد بالعمل معه في هذه البطولة”.

فريق عمان لسباقات السيارات المدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب والبنك الوطني العماني وعمانتل وبر الجصة وبقيادة المتسابق أحمد الحارثي سجل اسم عمان من جديد في سجلات البطولات الخارجية بوصوله إلى منصة التتويج في بطولة جديدة على غرار البطولات السابقة ، ومن هنا فقد أبدى الحارثي رضاه التام بما تحقق وقال ” أنا فخور من جديد برفع اسم السلطنة في محفل رياضي آخر وجديد في أوروبا وأحمد الله على هذا النجاح ولولا الدعم والمساندة من الجميع لما تحقق الفوز والتتويج اليوم”.

وأضاف الحارثي قائلا” العودة بعدغياب سنة كاملة عن حلبات السباق بسبب جائحة كورونا بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا كفريق ولم يكن لدينا وقت للاستعداد للتدريب قبل ذلك ، وكانت هناك تدريبات قبل يوم السباق والتأهيلات ، حيث استفدنا منها كي نتعود من جديد للجلوس خلف المقود، وكلمة شكر أوجهها للجميع على إتمام هذا العمل في سباق اليوم” ويبقى أن نذكر بأن الفريق سوف يشارك مع بداية العام المقبل في بطولة لومان الآسيوية .