عن ذهاب الزمالك والرجاء .. خبراء: فوز الأهلي وغياب الجماهير في صالح الفارس الأبيض

يلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى البرتغالى جيمي باتشيكو إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار كى تمنحه أفضلية وأريحية فى لقاء الإياب بالقاهرة وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.

واعتبر البعض من الخبراء فوز النادى الأهلي على نظيره فريق الوداد البيضاوى مساء أمس بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمثابة حافز كبير فى لقاء الليلة. ويحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة جيدة من أجل منحه أريحية فى لقاء الإياب أمام الرجاء يوم السبت القادم فيما يلتقى النادى الأهلي نظيره الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.

نقاط ضعف وقوة

وكشفت مصادر مغربية عن نقاط الضعف بصفوف فريق الرجاء والتى تمثلت فى خط الدفاع بدر بانون وإلياس حداد إضافة إلى الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نغا.

وأوضح أن حارس مرمى فريق الرجاء الزنيتي نقطة ضعف واضحة فى صفوف الفريق المغربي حيث يمكن للاعبي الزمالك الاستفادة من التسديدات القوية إلى جانب أن الثنائى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يعرفانه تماما.