عن ذهاب الزمالك والرجاء .. خبراء: فوز الأهلي وغياب الجماهير في صالح الفارس الأبيض

يلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويسعى البرتغالى جيمي باتشيكو إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار كى تمنحه أفضلية وأريحية فى لقاء الإياب بالقاهرة وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.
واعتبر البعض من الخبراء فوز النادى الأهلي على نظيره فريق الوداد البيضاوى مساء أمس بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمثابة حافز كبير فى لقاء الليلة.
ويحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة جيدة من أجل منحه أريحية فى لقاء الإياب أمام الرجاء يوم السبت القادم فيما يلتقى النادى الأهلي نظيره الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.
نقاط ضعف وقوة
وكشفت مصادر مغربية عن نقاط الضعف بصفوف فريق الرجاء والتى تمثلت فى خط الدفاع بدر بانون وإلياس حداد إضافة إلى الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نغا.
وأوضح أن حارس مرمى فريق الرجاء الزنيتي نقطة ضعف واضحة فى صفوف الفريق المغربي حيث يمكن للاعبي الزمالك الاستفادة من التسديدات القوية إلى جانب أن الثنائى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يعرفانه تماما.
وأشار إلى أن نقطة القوة بصفوف فريق الرجاء تشمل الثلاثى عبدالإله الحافيضي ورحيمي متولي والمهاجم مالونغو إلى جانب ترك لاعبى الوداد يتحكمون فى رتم اللقاء من جانب لاعبى الزمالك.
وأضاف : يتعين على فريق الزمالك كبح جماح فريق الرجاء وعدم ترك لهم نسبة امتلاك الكرة، الأمر الذى يتحقق معه سيطرة للفارس الأبيض وتحقيق الفوز او على الاقل التسجيل هنا فى المغرب.
ولفت إلى أنه فى حال فوز الرجاء على ملعبه فإن فرصة الزمالك سوف تكون صعبة فى التعويض بالقاهرة لأن فريق الرجاء يجيد اللعب خارج المغرب.
جدير بالذكر أن النادى الأهلي سوف يواجه الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل،على ملعب استاد القاهرة فيما يخوض الزمالك مباراة العودة يوم السبت المقبل.
الغياب الجماهيرى
سلط أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة اليوم الأحد، أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال أسامة خليل : إن فرصة الزمالك مثل الأهلي بميزة غياب التأثير الإيجابي الذى يتمثل فى الغياب الجماهيري للرجاء على ملعبه".
ولفت نجم الإسماعيلي إلى أن فوز النادى الأهلي على الوداد البيضاوى سوف يمنح شحنة قوية وثقة أكبر في إحراز نتيجة إيجابية بالمغرب كى يتمكن من تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا في لقاء الإياب بالقاهرة.
وأضاف نجم الإسماعيلي السابق أن الكرة دائما لا تعترف الا بالمجهود داخل الملعب وأتمني فوز الزمالك على غرار ما حدث مع النادى الأهلي أمام الوداد البيضاوى.
فوز الأهلي حافز كبير
أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن فوز النادى الأهلي أمس السبت على الوداد البيضاوي المغربي، يعتبر بمثابة حافز كبير للزمالك فى لقاء الذهاب أمام الرجاء الليلة فى المباراة المقرر إقامتها فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال أكرم عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الزمالك حظوظه كبيرة فى تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن فوز الاهلى حافز كبير للاعبى الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار أكرم عبد المجيد إلى أن الأوراق الرابحة التى يمتلكها البرتغالى جيمي باتشيكو المدير الفنى للقلعة البيضاء تتمثل فى مصطفى محمد وأشرف بن شرقى أحمد سيد زيزو.
يلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويسعى البرتغالى جيمي باتشيكو إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار كى تمنحه أفضلية وأريحية فى لقاء الإياب بالقاهرة وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.
واعتبر البعض من الخبراء فوز النادى الأهلي على نظيره فريق الوداد البيضاوى مساء أمس بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمثابة حافز كبير فى لقاء الليلة.
ويحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة جيدة من أجل منحه أريحية فى لقاء الإياب أمام الرجاء يوم السبت القادم فيما يلتقى النادى الأهلي نظيره الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.
نقاط ضعف وقوة
وكشفت مصادر مغربية عن نقاط الضعف بصفوف فريق الرجاء والتى تمثلت فى خط الدفاع بدر بانون وإلياس حداد إضافة إلى الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نغا.
وأوضح أن حارس مرمى فريق الرجاء الزنيتي نقطة ضعف واضحة فى صفوف الفريق المغربي حيث يمكن للاعبي الزمالك الاستفادة من التسديدات القوية إلى جانب أن الثنائى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يعرفانه تماما.
وأشار إلى أن نقطة القوة بصفوف فريق الرجاء تشمل الثلاثى عبدالإله الحافيضي ورحيمي متولي والمهاجم مالونغو إلى جانب ترك لاعبى الوداد يتحكمون فى رتم اللقاء من جانب لاعبى الزمالك.
وأضاف : يتعين على فريق الزمالك كبح جماح فريق الرجاء وعدم ترك لهم نسبة امتلاك الكرة، الأمر الذى يتحقق معه سيطرة للفارس الأبيض وتحقيق الفوز او على الاقل التسجيل هنا فى المغرب.
ولفت إلى أنه فى حال فوز الرجاء على ملعبه فإن فرصة الزمالك سوف تكون صعبة فى التعويض بالقاهرة لأن فريق الرجاء يجيد اللعب خارج المغرب.
جدير بالذكر أن النادى الأهلي سوف يواجه الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل،على ملعب استاد القاهرة فيما يخوض الزمالك مباراة العودة يوم السبت المقبل.
الغياب الجماهيرى
سلط أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة اليوم الأحد، أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال أسامة خليل : إن فرصة الزمالك مثل الأهلي بميزة غياب التأثير الإيجابي الذى يتمثل فى الغياب الجماهيري للرجاء على ملعبه".
ولفت نجم الإسماعيلي إلى أن فوز النادى الأهلي على الوداد البيضاوى سوف يمنح شحنة قوية وثقة أكبر في إحراز نتيجة إيجابية بالمغرب كى يتمكن من تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا في لقاء الإياب بالقاهرة.
وأضاف نجم الإسماعيلي السابق أن الكرة دائما لا تعترف الا بالمجهود داخل الملعب وأتمني فوز الزمالك على غرار ما حدث مع النادى الأهلي أمام الوداد البيضاوى.
فوز الأهلي حافز كبير
أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن فوز النادى الأهلي أمس السبت على الوداد البيضاوي المغربي، يعتبر بمثابة حافز كبير للزمالك فى لقاء الذهاب أمام الرجاء الليلة فى المباراة المقرر إقامتها فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال أكرم عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الزمالك حظوظه كبيرة فى تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن فوز الاهلى حافز كبير للاعبى الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار أكرم عبد المجيد إلى أن الأوراق الرابحة التى يمتلكها البرتغالى جيمي باتشيكو المدير الفنى للقلعة البيضاء تتمثل فى مصطفى محمد وأشرف بن شرقى أحمد سيد زيزو.
يلتقى مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويسعى البرتغالى جيمي باتشيكو إلى تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار كى تمنحه أفضلية وأريحية فى لقاء الإياب بالقاهرة وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.
واعتبر البعض من الخبراء فوز النادى الأهلي على نظيره فريق الوداد البيضاوى مساء أمس بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بمثابة حافز كبير فى لقاء الليلة.
ويحتاج الفارس الأبيض إلى تحقيق نتيجة جيدة من أجل منحه أريحية فى لقاء الإياب أمام الرجاء يوم السبت القادم فيما يلتقى النادى الأهلي نظيره الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.
نقاط ضعف وقوة
وكشفت مصادر مغربية عن نقاط الضعف بصفوف فريق الرجاء والتى تمثلت فى خط الدفاع بدر بانون وإلياس حداد إضافة إلى الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نغا.
وأوضح أن حارس مرمى فريق الرجاء الزنيتي نقطة ضعف واضحة فى صفوف الفريق المغربي حيث يمكن للاعبي الزمالك الاستفادة من التسديدات القوية إلى جانب أن الثنائى أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يعرفانه تماما.
وأشار إلى أن نقطة القوة بصفوف فريق الرجاء تشمل الثلاثى عبدالإله الحافيضي ورحيمي متولي والمهاجم مالونغو إلى جانب ترك لاعبى الوداد يتحكمون فى رتم اللقاء من جانب لاعبى الزمالك.
وأضاف : يتعين على فريق الزمالك كبح جماح فريق الرجاء وعدم ترك لهم نسبة امتلاك الكرة، الأمر الذى يتحقق معه سيطرة للفارس الأبيض وتحقيق الفوز او على الاقل التسجيل هنا فى المغرب.
ولفت إلى أنه فى حال فوز الرجاء على ملعبه فإن فرصة الزمالك سوف تكون صعبة فى التعويض بالقاهرة لأن فريق الرجاء يجيد اللعب خارج المغرب.
جدير بالذكر أن النادى الأهلي سوف يواجه الوداد البيضاوى فى لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل،على ملعب استاد القاهرة فيما يخوض الزمالك مباراة العودة يوم السبت المقبل.
الغياب الجماهيرى
سلط أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق الضوء على حظوظ فريق الزمالك فى مباراة اليوم الأحد، أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عن ذهاب الزمالك والرجاء .. خبراء: فوز الأهلي وغياب الجماهير في صالح الفارس الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.