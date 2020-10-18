ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية

دخل رئيس الزمالك في مشادة عنيفة مع محامي اللجنة الأولمبية شهدت سبابا خلال تواجدهما في قاعة محكمة القضاء الإداري، لنظر طعن رئيس الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة نادي الزمالك حيث نشبت مشادة كلامية بين مرتضي ومحامي اللجنة الأولمبية.

ووجه مرتضى منصور لمحامى الأولمبية تهمة التزوير أثناء مرافعته أمام المحكمة، وبعد انتهاء مرافعة مرتضى نشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

وقررت المحكمة تأجيل الحكم إلى يوم 1 نوفمبر المقبل للاطلاع على حيثيات الحكم قبل القبول أو الرفض.

وتوافد المحامون والمدعون إلى مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه.

وحضر رئيس الزمالك للترافع أمام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن اللجنة الاوليمبية أصدرت قرارا في 4 أكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها.