ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية

دخل رئيس الزمالك في مشادة عنيفة مع محامي اللجنة الأولمبية شهدت سبابا خلال تواجدهما في قاعة محكمة القضاء الإداري، لنظر طعن رئيس الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة نادي الزمالك حيث نشبت مشادة كلامية بين مرتضي ومحامي اللجنة الأولمبية.
ووجه مرتضى منصور لمحامى الأولمبية تهمة التزوير أثناء مرافعته أمام المحكمة، وبعد انتهاء مرافعة مرتضى نشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم إلى يوم 1 نوفمبر المقبل للاطلاع على حيثيات الحكم قبل القبول أو الرفض.
وتوافد المحامون والمدعون إلى مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه.
وحضر رئيس الزمالك للترافع أمام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
يذكر أن اللجنة الاوليمبية أصدرت قرارا في 4 أكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها.
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